Un ricercatore di Porto Torres nel progetto europeo per l'accettazione dei vaccini

“Ho fatto la tesi in California, il dottorato in Svizzera e ora lavoro in Irlanda. Ma, cosa più importante, mi sono diplomato al Liceo di Porto Torres.” Va fiero delle sue origini sarde Dino Carpentras. Ricercatore all’Università di Limerick per un progetto europeo che unisce matematica, psicologia e videogiochi per studiare l’esitazione da vaccini.





Ma di cosa si tratta?





“Troppe persone preferiscono non vaccinare sé stessi o i propri figli. Questo comporta un rischio enorme per la nostra società. Sapevamo già che quando il numero di persone vaccinate cala sotto una certa soglia possono generarsi delle epidemie. Ma con il COVID, ci troviamo direttamente in una situazione che può essere risolta solo con una seria campagna di vaccinazioni.”





Dunque, cosa si può fare per convincere le persone a vaccinarsi?





“Ci sono molte ricerche che stanno cercando di rispondere a questa domanda, ma ancora non è stata raggiunta una risposta soddisfacente. Pare che il problema sia connesso ad una generale sfiducia verso le istituzioni, il mondo scientifico e, in particolare, quello medico. Tuttavia, si visto come rassicurare le persone non basti. Anzi, alcune categorie tendono a nutrire ancora meno fiducia dopo essere state istruite sulla sicurezza dei vaccini.”





In che modo questo progetto permetterà di risolvere il problema?





“Gli studi condotti finora sull’esitazione vaccinale si sono basati sull’approccio classico delle scienze sociali. Tuttavia, di recente sono nati nuovi tipi di modelli che si basano molto sull’approccio della fisica. Si chiamano agent-based models e simulano il comportamento delle persone in modo molto simile a quello che si fa nei videogiochi. Le moderne uscite di sicurezza vengono progettate così: simulando come le persone si comporterebbero in una situazione di emergenza.”





E questo permetterà anche di simulare una campagna di vaccinazione?





“Con i dovuti accorgimenti sì. In questo progetto non siamo tanto interessati ai movimenti fisici delle persone, quanto al movimento delle loro opinioni. Stiamo sviluppando dei modelli per determinare come le persone si influenzano a vicenda su di un argomento specifico. Lo stadio successivo sarà quello di applicare questi modelli all’esitazione vaccinale.”





Quanto ci vorrà?





“Il progetto durerà tre anni. Abbiamo già iniziato a collezionare dati e a fare esperimenti, quindi contiamo di avere risultati concreti per il 2022.”





Cosa possono fare le persone interessate, nel frattempo?





“Per chiunque conosca l’inglese, sul mio canale YouTube fornisco spiegazioni più dettagliate di come funzionino le nostre tecniche e i modelli che usiamo. Chi preferisce l’italiano, può seguire il mio account Facebook o Twitter dove scrivo in entrambe le lingue.”





YouTube: https://www.youtube.com/ channel/UC8xYWJKYB1RKEOp- qSeVz2A

Facebook: https://www.facebook.com/dino. carpentras.5/