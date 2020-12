Futuro Comune: si faccia chiarezza sulle continue interruzioni del servizio idrico a Sassari

Vorremmo sapere dall'Enas, dalla Regione e dal Comune, le motivazioni che portano a tali disagi e se vi sia un serio programma di interventi strutturali sulla condotta del Coghinas, ormai ridotta ad un colabrodo. La città non è più disposta ad accettare passivamente tali disservizi. Porteremo questa problematica in Consiglio Regionale ed in Consiglio Comunale affinché i nostri concittadini e le nostre concittadine vedano tutelato il diritto ad un bene essenziale.”

Il Consigliere regionale Antonio Piu ed i Consiglieri Comunali Marco Dettori e Mariano Brianda di Futuro Comune chiedono alle Istituzioni regionali e comunali una dura presa di posizione nei confronti di Enas, in merito alle continue interruzioni del servizio idrico che, con cadenza ormai settimanale, colpiscono Sassari ed i comuni limitrofi. "Non è più tollerabile che i cittadini e le cittadine rimangano intere giornate senza un bene primario come l'acqua. Oltretutto nel bel mezzo di una pandemia.