Alghero: "Non ti scordar di me” prosegue il suo cammino

Non ti scordar di me è una produzione media web channel e San Giuliano orgoglio di Sardegna. La voce narrante è di Maurizio Pulina, Le musiche sono di Raimondo Dore, Giuseppe Manca e Fabio Mariano. Il programma nasce da un'idea di Raniero Selva che lo conduce, le immagini e il montaggio sono di Paolo Calaresu. Obiettivo dell'iniziativa è quello di raccontare uno spaccato di vita che da voce ai giovani, alle donne e agli uomini della città di Alghero. Un rotocalco, con lo scopo di lasciare una traccia significante su argomenti a volte trascurati, con figure e personaggi che hanno contribuito alla crescita culturale della comunità della cittadina Catalana.

E arriva al giro di boa con la sesta puntata in onda martedì in prima visione su algherochannel.it, sui canali social di alghero channel, su Olbiatvnotizie ( canale 71del ddt) e isola tv (canale 214 del ddt). In questa puntata ci saranno i contributi di Chiara Murru, dell'attore Ignazio Chessa, della disegnatrice Giulia Calaresu, Davide Casu, e l'emporio del parco di Alessandra Migheli.