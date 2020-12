Stintino: buoni spesa per le famiglie in difficoltà

«Con l'approvazione della variazione di bilancio nell'ultima seduta consiliare – afferma il sindaco di Stintino Antonio Diana – riproponiamo due misure che, già nella prima fase della pandemia, sono state un importante supporto per i nostri concittadini in difficoltà». «Anche questa volta – aggiunge l’assessora Antonella Mariani – il beneficio sarà attribuito ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria e, in modo particolare, per quelli in stato di bisogno.





Ancora di più, in questa fase, vogliamo essere vicini agli stintinesi». E se da lunedì sarà disponibile la domanda per i buoni spesa, con i quali si potranno acquistare prodotti alimentari a esclusione di alcolici, super alcolici e alimenti per animali, scadrà invece l'11 dicembre l'avviso per gli operatori commerciali. Le manifestazioni di interesse potranno essere consegnate a mano presso l'Ufficio





«Si confida nella sensibilità e solidarietà sociale degli operatori economici – conclude il primo cittadino – e si auspica la collaborazione di tutti gli esercizi operanti sul territorio, in questo grave momento di difficoltà che l'intera popolazione sta vivendo a causa dell'emergenza in atto. Siamo convinti, poi, che i commercianti applicheranno un ulteriore sconto a favore dei nuclei familiari in difficoltà che presentino i buoni spesa».





Per l'emergenza Covid e per potenziare l'organizzazione della Protezione civile comunale, inoltre, l'amministrazione guidata dal sindaco Antonio Diana ha acquistato macchinari per la sanificazione dell’aria. Con i fondi messi a disposizione dalla Protezione civile, poi, proseguiranno sul territorio le sanificazioni degli spazi pubblici. In quest'ambito, un ruolo di rilievo continueranno a svolgerlo gli uomini della compagnia barracellare attivi da marzo scorso.

Ritornano i buoni spesa per le persone e le famiglie in condizioni di disagio economico e sociale a causa dell’emergenza Covid. L'avviso per la richiesta di assegnazione sarà pubblicato sul sito dela partire da lunedì 7 dicembre. È già disponibile, invece, l'avviso per la manifestazione di interesse finalizzata a individuare ditte che vogliano fornire prodotti alimentari su presentazione di buoni spesa nominali rilasciati ai nuclei familiari, con scadenza 11 dicembre.