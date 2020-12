Italo: partono nuovi progetti a sostegno dei propri collaboratori

In caso di necessità, MEDIPHONICA contatterà anche il pronto soccorso assistendo il paziente durante tutta il decorso. Uno strumento a disposizione del team di Italo che, da casa o dal luogo di lavoro, avrà un filo diretto h 24, 7 giorni su 7, con dei professionisti della medicina. Altra iniziativa Italo, in linea con tutte quelle messe in campo in questo periodo di emergenza sanitaria, è quella relativa al vaccino antinfluenzale: l’azienda ha deciso di rimborsare ai propri dipendenti le spese sostenute per effettuare la vaccinazione.





Già dalla scorsa primavera Italo aveva arricchito il suo welfare con l’attivazione di una speciale polizza sanitaria COVID per la sua intera squadra, prestando assistenza dal ricovero alla degenza casalinga, con servizi ad hoc quali baby-sitting, consegna spesa a domicilio e pet-sitting. Italo da sempre pone le persone al centro della propria strategia, fornendo ai dipendenti un’ampia gamma di strumenti per conciliare al meglio ogni aspetto della propria vita: dall’assicurazione sanitaria estendibile a tutto il nucleo familiare al rimborso per i libri scolastici dei propri figli, dalle convenzioni con istituti linguistici specializzati fino al rimborso degli abbonamenti per i mezzi pubblici o per la palestra.

All’interno di iTales, il welfare di Italo, da oggi ci sono infatti due nuove opportunità per la salute dei dipendenti e dei loro familiari. La partnership con MEDIPHONICA garantisce una teleconsultazione gratuita real time per i dipendenti, oltre che per i loro coniugi, figli e genitori. Un medico di base specializzato in triage risponderà alla chiamata, analizzando il quadro clinico descritto; darà a quel punto indicazioni su come gestire la problematica rappresentata e prescriverà i farmaci utili alla soluzione, inviando direttamente la ricetta alla farmacia più vicina al dipendente e successivamente attuerà nei confronti del paziente il follow-up clinico.