Anche quest'anno l'Alghero Marathon sarà accanto all'AIL Sassari per le stelle di Natale

Sabato 5 e domenica 6 dicembre con l'aggiunta di martedì 8 giorno dell'Immacolata in piazza della Mercede, dalle ore 9 alle ore 18, sarà presente un gazebo per l'acquisto della stella di Natale dell'AIL. Per evitare assembramenti e nel rispetto delle normative in materia anti Covid sarà possibile prenotare la stella di Natale via sms, WhatsApp e per telefono al numero 3294605190 oppure via posta elettronica all'indirizzo ailalgheromarath on@gmail.com