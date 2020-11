Alghero: domani "Non ti scordar di me" - C'è anche Antonello Cuccureddu

Non ti scordar di me è un programma ideato e condotto da Raniero Selva, le immagini e il montaggio sono di Paolo Calaresu. Non ti scordar di me è un racconto, uno spaccato di vita che da voce ai giovani, alle donne e agli uomini della città di Alghero. Un rotocalco, con lo scopo di lasciare una traccia significante su argomenti a volte trascurati, con figure e personaggi che hanno contribuito alla crescita culturale della comunità della cittadina Catalana. Visto il gradimento da parte del pubblico lo staff annuncia che la seconda stagione di “ non ti scordar di me” avrà al suo interno personaggi e storie da tutta la Sardegna.

Continua la programmazione con la 5° puntata di non ti scordar di me in onda in prima visione Martedì 1 Dicembre alle ore 22 su AlgheroChannel.it, Olbiatv notizie e Isola tv, visibile anche sui televisori smart tv. questi i contenuti: In questa puntata La Poesia sarà curata da Chiara Murru, lo sport da Antonello Cuccureddu , la Musica da Maria Mordenti, l'Arte da Roberto Coghene, la psicologia da Francesca Cadeddu, la Storia da Francesca Carta e la- Ricetta da Giovanni Fancello. Il programma è prodotto da media web channel e da San Giuliano.