Attualità La solidarietà di Mattarella in una telefonata a Solinas

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso la sua vicinanza al popolo Sardo, e in particolare alle comunità colpite dall'alluvione, nel corso di una telefonata al Presidente della Regione Christian Solinas. Il Capo dello Stato ha manifestato al Presidente Solinas il proprio profondo cordoglio per le vittime, esprimendo la propria vicinanza e il profondo affetto per le famiglie e tutte le popolazioni colpite. Al Presidente della Repubblica il Presidente Solinas ha rivolto un sentito ringraziamento a nome dei Sardi, informandolo sull'andamento delle operazioni di soccorso e di ripristino della sicurezza nel territorio.