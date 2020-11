Il 28 Novembre giornata Nazionale del Parkinson - Intervento del presidente di Alghero Marco Balbina

"Sebbene interessi persone prevalentemente anziane - afferma in una nota Marco Balbina Presidente dell’Associazione Parkinson Alghero ONLUS - sta sempre più colpendo anche individui in giovane età. E se questo, in considerazione del generale invecchiamento della popolazione - si stima, infatti, che entro il 2030 il numero dei malati raddoppierà – è motivo di forte preoccupazione sanitaria, esso è anche di grande stimolo alla ricerca scientifica, sia in ambito farmacologico che in quello più specifico delle neuroscienze.





In questo contesto, lungimirante appare l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005, denominata “La Notte Europea dei Ricercatori”, che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e di istituzioni di tutti i paesi europei, e che ha l’obiettivo di mettere in stretta comunicazione ricercatori e semplici cittadini. In particolare, lo scopo primario è quello di diffondere la cultura scientifica nella società - sempre colpevolmente relegata in un ruolo secondario nelle scuole, quindi fra i giovani - necessaria in tempi di pandemia come questi e di un inspiegabile quanto diffuso “negazionismo” anti-scienza.





A tal fine, l’Università di Sassari - partner del Progetto EARTH, guidato da Frascati Scienza, che per il 2020 ha lanciato il tema della “resilienza”, mirante ad aumentare la consapevolezza collettiva dei rischi globali e delle azioni atte a prevenirli - e l’Associazione Parkinson di Sassari hanno siglato un patto d’intesa, per collaborare a progetti orientati al coinvolgimento attivo dei pazienti nella ricerca e nella didattica.





Il giorno 26 Novembre è previsto un webinar divulgativo, sulla piattaforma Eventi di Microsoft Teams, dal significativo titolo: “Gli insegnamenti dei pazienti: dai bisogni alle nuove conoscenze pratiche di collaborazione fra UNISS e l’Associazione Parkinson Sassari”, che vedrà i qualificati interventi dei Professori Universitari Pier Andrea Serra e Sara Roselli, del neurologo dell’ATS, dottor Kai Paulus e del Presidente dell’Associazione di Sassari, Prof. Franco Simula.





L’emergenza sanitaria nella quale siamo coinvolti ormai da dieci mesi, - conclude Balbina - ha reso drammaticamente evidenti le insufficienze del sistema sanitario nazionale, e la necessità di dare inizio ad una nuova grande stagione di investimenti nella salute pubblica, che consenta in futuro di affrontare emergenze come quella che stiamo vivendo, senza trascurare i pazienti delle altre patologie, che stanno soffrendo oggi di un quasi completo e drammatico abbandono."

In questi giorni sui media nazionali va in onda la campagna della Fondazione LIMPE per il Parkinson ONLUS, con il varano Sergio nelle vesti di investigatore privato a caccia del “parkinserial”. Fuori dalla metafora pubblicitaria, il Parkinson è realmente un killer responsabile di una malattia neurodegenerativa facente parte del gruppo di patologie definite “Disordini del movimento”, e tra le quali è la seconda più diffusa al mondo.