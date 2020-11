Wedding To Sardinia riparte con un altro shooting di Destination Wedding (video)

Da una parte ci sono i Comuni che si aprono al mondo e valorizzano il territorio, com’è successo per lo shooting al Parco Nazionale dell’Asinara, ma anche meravigliose location che si promuovono, ci credono e si mettono in gioco insieme ai nostri professionisti. In questo tempo che ci piega, le nostre eccellenze dimostrano la loro resilienza, la forza e il coraggio di guardare oltre il buio di questo storico momento e mettono la loro arte al primo posto per promuoversi al mondo. Perché quando finirà la pandemia, ritorneranno I matrimoni e ciò che ora creiamo avrà il suo ritorno di immagine. Una sinergia che porta alla realizzazione di vere e proprie scenografie di matrimonio che fanno sognare.





E’ il caso dello shooting di Destination Wedding all’Hotel Su Gologone, ad Oliena . Uno storico Hotel dove la natura è protagonista e si portano avanti le antiche tradizioni: dal pane fatto in casa, alla cucina tipica e uno sguardo attento all’arte mai scontata, sempre in armonia con il verde del supramonte e l’azzurro delle sorgenti naturali. Una scenografia di matrimonio, in sinergia con la wedding planner Sara Marangoni di “The Princess Weddings& Events” e il Floral Designer Paolo Casalloni di “Un mondo di Fiori “.





L’abito, sapientemente disegnato dalla stilista Atelier Anthea Carbonia di Maria Antonietta Sorgia: un richiamo alla Sardegna con la vestizione che vede protagonista una donna in tipico costume sardo che solleva il velo della sposa. Al make up e hair style Noire Beauty Studio di Giulia Cappai Le foto che racchiudono gli attimi, gli sguardi, gli allestimenti magistralmente catturati dal professionista Marco Angius Photography, accompagnati dal video di Paolo Marras, di Isoimage. Un insieme di professionisti che si mettono in gioco in questi tempi senza precedenti.





Wedding To Sardinia continua la promozione delle eccellenze sarde ed è pronta a rinnovare tutte le attività progettuali, gli eventi e tanto altro che il 2020 ha solo fermato e non annullato. “Ci crediamo”- queste le parole del CEO& Founder Sonia Orecchioni-“Vogliamo una Sardegna che entri di diritto nell’Osservatorio Nazionale di Destination Wedding, e continuiamo la promozione dei nostri artisti e del territorio verso il mondo” .





Questo shooting sarà promosso nel Cartaceo di Wedding Vogue Vanity Fair in primavera. Intanto il video che racchiude un lavoro intenso di 3 giorni è qui. https://www.youtube.com/watch?v=NG4xfSkyzhQ&feature=youtu.be

E’ una missione quella di valorizzare le eccellenze sarde. Una promessa fatta tempo fa, quando è nata l’ibrida Piattaforma che unisce i TOP Quality della Sardegna che operano nel settore del Wedding e le istituzioni, con I Comuni che promuovono il territorio come Wedding Destination. La Camera di Commercio del Nord Sardegna e la Sua Azienda Speciale Promocamera è sempre all’avangurdia, il facilitatore tra imprese e territorio che ha creduto e crede in questa iniziativa, patrocinandola.