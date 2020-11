Fondazione NO alla droga: centinaia di libretti distribuiti a Cagliari

Nonostante il coprifuoco parta alle 22, già dalle 19 per le vie commerciali del centro città la vita è tutt’altro che… vissuta. Poche persone diffidenti che se notano qualcuno camminare nella loro direzione cambiano marciapiede o controllano se la mascherina è posizionata correttamente; parlare con qualcuno diventa quasi un pericolo di contagio. Meglio evitare. Succedono anche di questi episodi in periodo di Covid. La pandemia sta cambiando le nostre abitudini. Alla voglia di comunicare, che prima animava la nostra vita quotidiana, è subentrata la necessità di mantenere le distanze sociali, individuando l’altro come un possibile untore.





Vogliamo sperare che finisca presto questa guerra che sta minando la società non meno di quanto abbiano fatto le bombe e le armi dei conflitti passati. Pena una involuzione irreversibile nei rapporti interpersonali e sociali. È in questo scenario surreale che i volontari di Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology, non rinunciando alle loro consuete azioni di prevenzione, nella serata di giovedì 19 novembre hanno distribuito centinaia di libretti con le corrette informazioni sugli effetti di alcol, marijuana e cocaina, le tre droghe più usate e facilmente reperibili tra i ragazzi.





Si sa che in queste situazioni, i più deboli si emarginano ancora di più e diventano più vulnerabili e facili prede di spacciatori senza scrupoli. Infatti, nonostante i lockdown e le restrizioni imposte in tutti i paesi, l’uso di droghe è aumentato in tutto il mondo, come dimostrano i dati pubblicati recentemente dall’Agenzia delle Nazioni Unite sulle droghe e il crimine (Unodc), che fornisce una panoramica globale dell’offerta e della domanda di droghe di ogni tipo, dagli oppioidi, alla cocaina, dalla cannabis e anfetamine, alle nuove sostanze psicoattive.





Il mercato della droga non conosce crisi e la pandemia con le sue implicazioni socio-economiche rischia di aggravare ulteriormente una situazione già grave e, in apparenza, fuori controllo. Produzione, spaccio e consumo di droga, in concomitanza alla pandemia in atto, creano una spirale discendente a livello sociale dagli imprevedibili sviluppi. Il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard identificava le droghe come “L’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale” e individuava l’istruzione come “l’arma più efficace nella guerra contro la droga”.





I volontari continueranno ad istruire le nuove generazioni sugli effetti causati a tutti coloro che cadono nel mondo della droga, la vera e unica pandemia che si sta abbattendo sui nostri giovani. Olbia, Nuoro e Oristano, oltre a Cagliari effettuata giovedì 19, saranno le tape di volontari nei primi giorni della prossima settimana. Info su materiali e iniziative su: www.noalladroga.it o contattando Ignazio al 3487362226.

