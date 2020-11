La lotta alla Sla: nuovo appello per sostenere la ricerca

Straordinario ed eclettico, l’artista è amatissimo in Italia e all’estero. L’appuntamento è il terzo della rubrica #Distrattimavicini, promosse da AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, insieme a Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport, con l'obiettivo di sostenere la ricerca scientifica d'eccellenza di Fondazione AriSLA, che supporta il lavoro dei ricercatori italiani, impegnati a trovare una terapia efficace contro la SLA, malattia neurodegenerativa che coinvolge in Italia 6000 persone.





Attraverso la piattaforma https://nevergiveup.aisla.it è possibile donare ma anche aggiudicarsi una delle t-shirt simbolo della campagna #nevergiveup, fortemente volute e ideate da Gianluca Vialli o le nevergiftup, le speciali donocard grazie alle quali si potranno ricevere dolcissimi regali di Natale. “Grazie a chi segue e partecipa alle dirette dimostrandoci vicinanza e voglia di far parte di una grande squadra, che punta a vincere la battaglia contro la SLA - affermano Gianluca Vialli e Massimo Mauro, rispettivamente presidenti di Fondazione Vialli e Mauro e di AISLA e padroni di casa delle dirette Facebook - Continuiamo insieme su questa strada, senza mollare mai, finché non avremo vinto.





Ogni aiuto è fondamentale”. I conduttori, il duo di Radio Deejay, Andrea & Michele, insieme alla moderatrice d’eccezione, la giornalista Ilaria D’Amico, inviteranno gli ospiti a raccontare la propria esperienza #nevergiveup, a testimonianza di come sia possibile non arrendersi mai, e a confrontarsi sul tema speciale della puntata, il tempo, scelta non casuale in un contesto segnato dall’emergenza sanitaria dove la dimensione ‘tempo’ sembra acquisire ancora più valore.





Ci si confronterà sul significato che può assumere per ciascuno: il tempo è vita per un malato di SLA, il tempo è strumento fondamentale per chi fa ricerca, il tempo è sinonimo di rigore per chi lo scandisce, il tempo è alleato prezioso per chi conta anche i centesimi per vincere nuove sfide. La puntata si aprirà con l’intervento della stella italiana del ciclismo internazionale Vicenzo Nibali, seguirà quello dell’amministratore delegato di Breitling Italia Patrizia Aste, alla guida della prestigiosa casa orologiera svizzera specializzata nella produzione di cronografi da polso e tra i principali supporter della Fondazione Vialli e Mauro.





L’appuntamento live si concluderà con l’ideatore dell’acclamato Magna Graecia Film Festival Gianvito Casadonte e la partecipazione di un ospite molto speciale per parlare di cultura e della sua capacità di rappresentare una luce in grado di superare ogni paura. Alla diretta di lunedì 23 novembre seguiranno altre due puntate, il 10 e 21 dicembre. Il ricavato raccolto sarà destinato a finanziare un nuovo progetto di ricerca scientifica tra i vincitori del Bando 2020 di AriSLA, finalizzato a una maggiore comprensione della malattia e a mettere a punto metodologie per lo sviluppo di nuove terapie e per la diagnostica.

