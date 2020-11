Il Popolo della Famiglia chiede giustizia per le vittime del ciclone Cleopatra

Chiedono di sapere con certezza chi aveva la responsabilità dell’organizzazione dei soccorsi, certi che il numero delle vittime poteva essere molto inferiore rispetto a quello che si è realmente verificato. Comune di Olbia e Regione Sardegna, ancora oggi, non hanno trovato un accordo sul Piano di messa in sicurezza. Un’ulteriore beffa per le famiglie che hanno vissuto quella tragedia e che vorrebbero guardare al futuro con speranza.





Il Popolo della Famiglia Sardegna fa suo il grido di queste persone e chiede alle istituzioni e alla magistratura di accelerare l’iter burocratico, perché i cittadini "possano sentirsi nuovamente sicuri e possano finalmente conoscere i responsabili di questa sciagura che non hanno ancora un volto".

Sono oramai passati 7 anni da quando il ciclone Cleopatra devastò la Sardegna. La città più colpita dall’alluvione fu Olbia ma in tutta la Sardegna si contarono 19 vittime e danni ingenti a ponti, strade e aziende private. I familiari delle vittime oggi chiedono giustizia.