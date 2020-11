Eccellenze di Alghero: l'Istituto Tecnico Roth - Il migliore in Sardegna per la Fondazione Agnelli

I dati considerati riguardano sia i percorsi degli studenti nel corso dei cinque anni sia i risultati che questi raggiungono nei primi anni degli studi universitari. Si valuta la percentuale di inclusione, la regolarità della frequenza e l’indice di occupazione entro i primi due anni dal diploma. Vengono messi a confronto i diversi Istituti italiani e i dati che emergono permettono di conoscere le ragioni delle scelte professionali, delle facoltà universitarie, delle altre scelte personali. L’efficacia educativa delle scuole determina, così, i successi professionali, i risultati negli studi e le possibilità di crescere personalmente e culturalmente.





Attraverso il lavoro, quindi, o attraverso il libretto universitario, si stila un elenco degli Istituti Superiori che hanno raggiunto i migliori esiti dal 2014 ad oggi. La premessa è dell'ufficio relazione esterne della storica scuola della Pivarada che in una lunga nota aggiunge: "L’Istituto Roth, anche quest’anno, con 83.3 punti per la media dei voti di maturità degli immatricolati, esprime risultati eccellenti e si conferma tra i primi in Sardegna. Dal 2014 in poi il trend è sempre stato in crescita fino ad arrivare agli ottimi esiti per il numero dei diplomati, per il voto medio della maturità degli immatricolati, e per il voto medio di diploma dei non immatricolati.





Le percentuali degli studenti diplomati, di quelli che proseguono gli studi e di quelli che riescono a stabilizzarsi nel mondo del lavoro sono pubblicate con dei grafici visibili sul sito del portale e consultabili gratuitamente. Alghero, con il suo storico e sessantennale Istituto Tecnico, esprime la sua alta qualità inclusiva e formativa, la sua capacità di accoglienza e di orientamento professionale e universitario con azioni derivanti dallo studio del contesto capillare e mirato. I successi scolastici si riconfermano e sono in crescita ormai da anni.





Le potenzialità del territorio emergono, così, anche attraverso il valore e le buone pratiche di una scuola che offre un’ampia scelta sia per il settore economico sia per quello tecnologico. Di alta qualità gli storici indirizzi dell’Istituto come l’ex Ragionieri e Geometri, ora Amministrazione Finanza e Marketing, con il nuovo corso Sportivo, e Costruzioni Ambiente e Territorio, estremamente all’avanguardia per l’economia, la salvaguardia del patrimonio artistico e storico e lo studio e la cura del territorio.





Per quanto riguarda le prospettive di crescita professionale e culturale, agli studenti si offre una grande opportunità anche attraverso l’indirizzo Turismo e il settore per l’innovazione tecnica, come l’Elettrotecnica e l’Informatica per le Telecomunicazioni che vantano le più avanzate tecnologie, con i laboratori appena rinnovati e tra i migliori del paese. Grazie a tutto il personale, i successi ottenuti - conclude la nota -rispecchiano gli sforzi educativi, didattici e orientativi dell’Istituto, espressione di un’attenta analisi delle esigenze formative e professionali del contesto in cui esso opera."

Nasce nel 2014 il portale Eduscopio, della Fondazione Agnelli, che ha lo scopo di aiutare le famiglie e gli studenti in uscita dalla Scuola secondaria di 1° grado nella scelta degli Istituti Superiori. Il portale analizza le competenze educative e formative dei vari istituti, compreso l’orientamento universitario e quello professionale, diventando un importante riferimento per i genitori e gli alunni.