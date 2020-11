Sassari: incontro tra i candidati a Magnifico

Al dibattito, che si inserisce nell’ambito dei laboratori di “dialogo con la Citta` e il territorio” avviati dalla Fondazione Accademia, interverranno Mons. Valentino Bulgarelli (Sottosegretario CEI e Preside della Facolta` Teologica dell’Italia Centrale e dell’Emilia-Romagna) e l'Avv. Sergio Porcu (Vice Presidente della Fondazione Accademia). Introdurra` i lavori Antonello Canu (Direttore dell’Area organizzativa della Fondazione Accademia); moderera` il dibattito Antonio Meloni (Direttore del settimanale diocesano Liberta`). L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi (https://www.youtube.com/arcidiocesisassariss).

Venerdi` 20 novembre, alle ore 17.00 in Aula “Mons. Isgrò” (C.so Regina Margherita, 53 - Sassari), in qualita` di Presidente della Fondazione "Accademia Casa di Popoli, Culture e Religioni", istituzione operante nel territorio anche attraverso un Protocollo d’intesa con l’Uniss, l’Arcivescovo Mons. Gian Franco Saba ha invitato i cinque candidati per l'elezione a Rettore dell’Universita` degli Studi di Sassari ad una tavola rotonda sui temi del dialogo interreligioso, della formazione dei giovani, dell'inclusione, della promozione sociale, della cura della persona, del rapporto tra etica e ricerca.