Villaspeciosa: martedì la distribuzione dei libretti sui diritti umani

Una situazione difficilissima da governare, dalla quale non se ne esce senza mettere in primo piano la dignità dell’Essere Umano e i suoi Diritti inalienabili. Non possiamo permetterci che la crisi sanitaria diventi anche umanitaria negando i diritti che tutti dovremmo avere garantiti, favorendo in questo modo possibili derive autoritarie o giustificando disordini sociali causati dall’esasperazione e dalla disperazione di chi si sente trascurato.





La campagna di divulgazione della Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite che i volontari di Uniti per i Diritti Umani e della Chiesa di Scientology mira a far crescere tra la gente la sensibilità e la consapevolezza che da questa emergenza se ne può uscire più forti e migliori se impariamo la lezione che il virus ci sta impartendo tutti i giorni: i Diritti di tutti devono “essere resi una realtà e non un sogno idealistico” come scriveva il filosofo e umanitario L. Ron Hubbrad.





Perché questo si realizzi è necessario uscire dall’idea che ognuno pensa per sé trascurando le esigenze e i diritti di tutti. La scuola e la famiglia sono i posti privilegiati per diffondere questi valori sin dai primi anni di vita, valori che rimarranno impressi nella mente dei ragazzi e li formeranno per affrontare con il giusto equilibrio le difficoltà della vita. Per questo motivo i volontari di Uniti per i Diritti Umani e di Scientology, martedì 17 novembre, prima dell’ingresso alle lezioni, distribuiranno i libretti contenenti i trenta articoli della Dichiarazione Universale ai ragazzi della scuola media di Villaspeciosa.





Iniziative di divulgazione dei libretti si sono tenute anche nelle strade e nei negozi di Olbia nella giornata di venerdì 13 novembre. Info su materiali e iniziative di Uniti per i Diritti Umani su: www.unitiperidirittiumani.it

La pandemia causata dal Covid-19, ha trovato i sistemi sanitari di tutto il mondo impreparati e ormai è un’emergenza sanitaria pubblica a livello globale. Ma c’è molto di più. È una crisi economica e sociale che mai si era verificata dal dopoguerra ad oggi. Coinvolgendo miliardi di persone contemporaneamente, in tutti i continenti, il virus ha messo i governi di tutto il mondo davanti a decisioni che necessariamente coinvolgono le popolazioni di tutte le nazioni. Impossibile pensare che ciò che si decide in Italia non coinvolga i cittadini degli altri stati.