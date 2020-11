Alitalia: riprendono i collegamenti con il Brasile e l'Argentina

In dettaglio, il collegamento con il Brasile riprenderà dal 15 dicembre con partenza da Fiumicino alle ore 22:05 e arrivo all’aeroporto di San Paolo-Guarulhos alle ore 6:25 (locali) del giorno successivo. Da San Paolo, il Boeing Alitalia decollerà per la prima volta il 17 dicembre alle ore 16:05 (locali) per atterrare a Fiumicino alle ore 7:15 del mattino successivo. Il collegamento sarà effettuato con partenza da Roma ogni martedì e da San Paolo ogni giovedì.





Con il ripristino delle operazioni sul Brasile, sarà inoltre avviato l’accordo di codeshare con la compagnia aerea brasiliana GOL che offrirà ai passeggeri Alitalia in arrivo a San Paolo la connessione con altre 39 destinazioni brasiliane (tra le quali, ad esempio, Rio de Janeiro, Brasilia, Recife, Salvador) raggiungibili grazie ai collegamenti effettuati da GOL. Oltre a una più ampia accessibilità in Brasile, l’intesa commerciale con GOL offrirà importanti benefici anche ai soci del Programma MilleMiglia, che potranno accumulare miglia volando con la compagnia brasiliana, e ulteriori vantaggi per tutti i viaggiatori, come la possibilità di raggiungere la destinazione desiderata con un solo biglietto, facendo un solo check-in presso l’aeroporto di partenza e ritirando il bagaglio spedito direttamente all’aeroporto di arrivo.





Il nuovo accordo di codeshare con GOL si aggiunge a quello già in vigore con AZUL Linhas Aéreas Brasileiras. Il collegamento con l’Argentina riprenderà dal 19 dicembre con partenza da Fiumicino alle ore 21:50 e arrivo all’aeroporto di Buenos Aires-Ezeiza alle ore 8 (locali) del giorno dopo. Dalla capitale argentina, il Boeing Alitalia decollerà per la prima volta il 21 dicembre alle ore 14:05 (locali) per atterrare a Fiumicino alle ore 7 del mattino successivo.





Il collegamento sarà effettuato con partenza da Roma il sabato e da Buenos Aires il lunedì. Grazie alla collaborazione commerciale con Aerolineas Argentinas, i passeggeri Alitalia in arrivo a Buenos Aires potranno anche proseguire il loro viaggio dagli aeroporti della capitale argentina verso 33 destinazioni in Argentina (fra queste, ad esempio, Cordoba e Mendoza), più altre cinque in Sud America, fra le quali Santiago del Cile, Lima e Asuncion. Con la ripresa di queste due rotte verso il Sud America diventano tre le destinazioni intercontinentali servite da Alitalia con voli di linea: San Paolo, Buenos Aires e New York.





I voli da e per Argentina e Brasile sono disponibili su tutti i sistemi di vendita della Compagnia (sito web, App Alitalia, call center), nelle agenzie di viaggio e nelle biglietterie aeroportuali. Per il trasporto di merci si può contattare l’Alitalia Cargo Customer Service al numero +39 02 2499 2890 o tramite l’e-mail azcargores@alitalia.com. In ottemperanza alle vigenti normative nazionali e internazionali in tema di prevenzione contro il contagio, tutti gli aeromobili Alitalia vengono sanificati ogni giorno con prodotti ad alto potere igienizzante e, grazie ai filtri HEPA e alla circolazione verticale, l’aria a bordo non solo è rinnovata ogni tre minuti, ma è pura al 99,7%, come in una sala sterile.





Tutti i passeggeri sono poi tenuti a compilare prima dell’imbarco una autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia Covid-19. Inoltre i passeggeri devono munirsi di mascherine chirurgiche protettive da indossare obbligatoriamente sin dal loro arrivo in aeroporto e durante il volo, tenendo conto di portarne con sé un numero adeguato alla durata del volo, dato che è necessario sostituire la mascherina con una nuova ogni 4 ore di volo.

