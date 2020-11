Le cooperative sociali chiedono un incontro con la Regione

"Solo pochi giorni fa le nostre organizzazioni segnalavano autonomamente la preoccupazione e ansia per la costante crescita nel territorio regionale dei casi di contagio da Covid-19 e per le gravi difficolta` che il servizio sanitario incontra nel rapportarsi con i servizi e le strutture che, in ragione delle persone che ospitano, necessitano di misure appropriate e tempestive di intervento - scrivono i rappresentanti -.





Oggi le nostre preoccupazioni trovano ulteriori motivazioni, non solo per il silenzio che e` seguito alle note inviate, ma anche per nuove criticita` che vengono emergendo nell’ambito dei servizi socio assistenziali operanti nei diversi Comuni o ambiti Plus".





Per sindacalisti e cooperatori "le criticita` del sistema sanitario, al di la` degli sforzi e dell’impegno immane profuso da tutto il personale coinvolto, ricadono sempre piu` concretamente anche sui ser- vizi di Assistenza Domiciliare erogati dai Comuni e gestiti tramite gare d’appalto dalla cooperazione sociale".





Non solo: "L'incertezza, se non il vero e proprio senso di abbandono, che vivono i cittadini al presentarsi di sintomi riconducibili a Covid19 o di coloro che, per loro fortuna, rientrano al proprio domicilio dopo le prime cure nei reparti Covid, portano i servizi sociali comunali ad attivare interventi di supporto e di assistenza in situazioni in cui il reale stato di salute delle persone coinvolte non e` chiaro o e` comunque a rischio".

A scrivere alla Regione sono i rappresentanti delle coop sociali Legacoop, Confcooperative e Agci e delle organizzazioni sindacali di categoria (AGCI Solidarieta` Sardegna Giovanni Angelo Loi, FP - CGIL Roberta Gessa, Confocooperative Federsolidarieta` Sardegna Antonello Pili, FP - CISL Massimo Cinus, Legacoopsociali Sardegna Andrea Pianu, FP - UIL Fulvia Murru).