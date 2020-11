Venerdì "Prove di ascolto diretto" - Dialogo con Mauro Tuzzolino

Si parte dall’ inchiesta di Mauro Tuzzolino appena pubblicata da Arkadia editore, che durante il lockdown della scorsa primavera ha ascoltato centinaia di giovani: aspetti ed impatti emotivi, la didattica a distanza, la fiducia nelle nostre istituzioni, desiderio di cambiamento costituiscono alcuni degli ambiti di approfondimento di questo “lavori in corso” che ha l'obiettivo di tendere l'orecchio verso l'universo giovanile in un momento così inedito e straordinario come l’attuale. Modera il confronto la sociologa Ester Cois.





Oltre all’autore dell’inchiesta, intervengono Maria Pia Pizzolante e Francesca Tuveri. Al sociologo Aldo Bonomi il compito di concludere. L'evento fa parte della rassegna “Pensiero e azione politica tra attualità e storia" a cura della Scuola di Cultura Politica Francesco Cocco. Prossimamente su Matex Tv, canale 272 del Digitale Terrestre, e su www.matex.tv.

È il titolo del webinar che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Matex TV (https://lnkd.in/ebz9vHm), venerdì 6 novembre alle ore 11,00. Un confronto sul tema della Pandemia e sulle tracce che essa può sedimentare sulla popolazione giovanile.