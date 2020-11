I Centri Storici guardano al futuro

Per poi trasferire la visita nei territori di Sant'Antioco e Calasetta. Sull'iniziativa Gianluca Mureddu presidente CCN Cagliari, si è espresso positivamente : "Questo è un progetto che già dalla scorsa estate ha visto collaborare i tre consorzi, in un'azione sinergica e di scambio promozionale dei rispettivi territori, creando una rete anche con gli info point turistici in una reciproca promozione delle particolarità dei rispettivi territori di appartenenza.





L'evento costituisce l'anteprima di un pacchetto turistico esperienziale che verrà immesso sul mercato nazionale ed estero a partire dalla prossima primavera 2021. Tutte le visite sono state fate nel rispetto delle regole Covid e in collaborazione con la Regione Sardegna, Comune di Cagliari, Sant'Antioco, Calasetta."

ll Consorzio Cagliari Centro Storico, in collaborazione con i Centri Commerciali Naturali "Welcome to Sant'Antioco" e "Calasetta", hanno ospitato 4 tour operator per promuovere Cagliari in sinergia con Sant'Antioco e Calasetta. Il programma si e svolto in 4 giornate, dal 31 Ottobre, 01 al 03 Novembre 2020, rivolto a una selezione di tour operator internazionali giunti in Sardegna per l'occasione, visiteranno le particolarità della città, mare, cibo, artigianato, musei, natura e attività esperienziali.