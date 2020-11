Sassari: riapre via Matta

Nello stesso provvedimento il primo cittadino ha disposto che Abbanoa provveda, entro 3 giorni, all’ultimazione dei lavori necessari alla riparazione e alla verifica idraulica del collettore nonché al ripristino delle infrastrutture stradali eventualmente danneggiate.





Via Matta era stata infatti chiusa, con un’ordinanza sindacale, il 24 settembre proprio a causa di un cedimento della condotta fognaria in zona parcheggio Santi Angeli Custodi. Il provvedimento firmato oggi revoca in parte quello di settembre.

Da oggi via Matta, nel tratto fra viale Umberto e via Principessa Jolanda fino al numero civico 1, è riaperta ai mezzi e ai pedoni. Lo ha stabilito il sindaco Gian Vittorio Campus con un’ordinanza firmata stamattina a seguito dei risultati delle verifiche compiute dagli uffici tecnici.