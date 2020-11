Alghero: via libera alle proroghe per il suolo pubblico

Le attività interessate che hanno già richiesto ed ottenuto l’autorizzazione a seguito dell’emergenza COVID-19, potranno pertanto comunicare all’Ufficio Suoli Pubblici del Comune di Alghero, a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.alghero.ss.it, la volontà di voler estendere dal 1°novembre e fino al 31.12.2020, i suoli supplementari già concessi, senza mutamento circa l’entità della occupazione e la sua dislocazione sul sedime pubblico; La possibilità di presentare la predetta comunicazione decorre dalla pubblicazione dell’avviso e non oltre il 15 novembre 2020.





Si evidenzia che le proroghe saranno riconosciute soltanto per i possessori di concessioni di suolo covid fino al 31.10.2020 e non anche per i titolari di esercizi di somministrazione che non abbiano avuto riconosciuta l’estensione di superficie. Si fa altresì presente che la permanenza della concessione è subordinata all’apertura dell’attività e all’effettivo utilizzo del suolo “covid”. il modulo richiesta è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Alghero www.comune.alghero.ss.it al seguente link : http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio/-/papca/display/163228?p_auth=L6n1nkva

Aperta dal settore Demanio e Patrimonio la possibilità la proroga al 31 dicembre 2020 per l’occupazione di suolo pubblico “COVID”, per gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande (ivi compresi bar, ristoranti, pizzerie), con la stretta osservanza di rigide misure igienico-sanitarie e di distanziamento sociale.