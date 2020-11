Sassari: i circoli privati rischiano di scomparire - Appello di Luisi

Chiedo che possano essere mantenuti aperti almeno negli stessi orari di bar e ristoranti, altrimenti per la gran parte di essi si rischia di non poter più riprendere l’attività. Con la chiusura non si può infatti far fronte alle spese fisse, come ad esempio le locazioni o i costi per le utenze. I circoli non vanno avanti solo grazie alle quote versate dai soci ma anche a quell’autofinanziamento che con le serrande abbassate diviene praticamente impossibile. E per loro non c’è neanche la possibilità di riceve quel ristoro di cui altre attività potranno usufruire.



Segnalo a questo proposito che per la chiusura di marzo nessun circolo ha potuto ottenere aiuti economici e hanno tutti dovuto ripartire con grandissime difficoltà. Serve quindi un’attenzione particolare per delle realtà che oltre a tutto fanno parte integrante della tradizione e della cultura sassarese. È vero, il momento è difficile ed è necessaria la massima cautela per limitare il piùpossibile i contagi ma sono convinto che osservando tutte le misure di sicurezza, distanziamento e utilizzo di mascherine, i circoli possano continuare, almeno fino alle 18,00, a rimanere aperti.”

“Aiutiamo e sosteniamo i circoli privati sassaresi che con i recenti provvedimenti del governo rischiano di scomparire definitivamente.” Lo chiede in una nota il consigliere comunale di Sassari Christian Luisi. “Se bar e ristoranti possono aprire almeno fino alle 18 –Dichiara Luisi - per i circoli invece la chiusura attualmente è totale. Vengono accomunati ad altri settori e ad altre realtà con le quali poco hanno a che vedere. Sono luoghi in cui in questi mesi sono state adottate e rispettate le procedure di sicurezza.