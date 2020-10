Scuola = contagi: equazione sbagliata - Intervento del Cpci Sardegna

Significa che le politiche estive, legate allo slogan “rilanciamo il turismo e l’economia: riapriamo tutto e ripartiamo” erano sbagliate. Aprire le discoteche per far sì che giovani veri e “finti giovani” potessero divertirsi, aprire gli stadi al pubblico perché “Lo sport, come la scuola, è un diritto” (cit. Roberto Mancini), godere del sole estivo cantando tutti in coro “non ce ne coviddi” solo perché un medico avanzava la tesi che “il virus è clinicamente morto” (cit. Alberto Zangrillo), hanno fatto perdere la visione reale della situazione.





Ed ecco che, dopo l’euforia, si è tornati al tempo delle lacrime. Bisogna correre ai ripari, ed ecco che, magicamente, la frase sulla bocca di tutti è: chiudiamo le scuole! Questa equazione Scuola = Contagi, non ci piace. La scuola è stata la prima a chiudere e l’ultima a riaprire, adottando tutti gli interventi e le azioni per garantire la massima sicurezza all’intero personale interessato. I rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità, infatti, confermano che i nuovi focolai all’interno delle scuole sono irrisori e addirittura in calo nella settimana 12-18 ottobre (3.5%) rispetto a quella precedente (3,8%).





Bene, questo Coordinamento non accetta l’inefficienza della Pubblica Amministrazione che, pur avendo avuto tanto tempo a disposizione, non ha saputo porre rimedio alle criticità dei trasporti e della sanità. Non si è stati lungimiranti, non sono state accolte le proposte formulate dal personale scolastico, non ci si è confrontati con gli addetti del settore (compreso questo coordinamento); si è preferito utilizzare numeri e dati provenienti da monitoraggi che alla luce dei fatti non si ritiene fossero attendibili.





E si è atteso che tutto passasse come se niente fosse. Solo ora che la realtà si è materializzata, non potendo più fare affidamento ai monitoraggi ritenuti inesatti, si cerca di porre rimedio attraverso il metodo più facile e indolore: CHIUDERE LE SCUOLE.





Peccato - conclude la nota - che, cosi facendo, si decreti ufficialmente il fallimento di un intera nazione, il fallimento della società, il fallimento del nostro futuro. Siamo ancora in tempo per rimediare: Non svendiamo la cultura per uno spritz. Non scarichiamo sulla scuola i problemi del Sars CoV2. Salviamo la scuola in presenza. Non tarpiamo le ali ai giovani che stanno iniziando a volare.



Il coordinamento dei Presidenti di Consiglio di Circolo e d'Istituto della Regione Sardegna.

