Alghero: il Comune annuncia grandi pulizie - Finalmente si scopa

L'informazione giunge da una nota dell'amministrazione comunale che invita i cittadini a collaborare rispettando la cartellonistica che prevede il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 10.00. Di seguito il programma degli interventi: Venerdì 23 Ottobre: Via Sant'Agostino, intera via ed entrambe i lati; Lunedì 26 Ottobre: Via La Marmora, intera via ed entrambe i lati; Mercoledì 28 Ottobre: Via Lo Frasso, intera via ed entrambe i lati;Venerdì 30 Ottobre: Via Vittorio Veneto, intera via ed entrambe i lati A breve verrà installata la cartellonistica fissa che consentirà lo spazzamento meccanizzato in giorni e orari prestabiliti in determinate vie del centro urbano.





Da segnalare che se lo spazzamento meccanico potrà ottenere risultato utili per il ripristino del decoro, per i marciapiede ridotti in condizioni pietose , deiezioni canine comprese, sarà necessario l'intervento manuale degli operatori del servizio di igiene urbana.





A margine dell'inizio dello spazzamento, da segnalare che recentemente l'argomento è stato oggetto di una pesante segnalazione pubblica da parte del consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Christian Mulas, che fa parte della coalizione al governo della città, sulla precarietà complessiva del servizio. Tra i rilievi mossi dall'esponente di maggioranza appare particolarmente grave quello riguardante il personale che la Ciclat, la società che gestisce il servizio, non avrebbe assunto nella misura prevista dal capitolato di appalto.

"Al via da venerdì prossimo ad Alghero lo spazzamento meccanizzato delle strade cittadine. In installazione l'apposita serie di avvisi relativi al divieto di sosta, al fine di rendere un servizio più completo e di testare gli effetti della soluzione in via continuativa sulla viabilità."