Attualità Alghero: si rinfresca la segnaletica orizzontale

Continua il ripristino della segnaletica orizzontale in città nel piano d’azione programmato dagli assessorati alle manutenzioni e viabilità e traffico e coordinati ed eseguiti dalla società Alghero in House. In particolare l’intervento in atto che riguarda i piazzali adibiti a parcheggio dei due ospedali è stato oggetto di uno stanziamento specifico. Condizioni meteo permettendo il programma di ripristino di strisce pedonali, stop, aree delimitate per parcheggi, riguarderà gran parte della città, soprattutto nelle zone già interessate dai ripristini conseguenti ai lavori della rete del gas.