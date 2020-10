Formazione internazionale in economia: un progetto da Università di Sassari, Banco Sardegna e Sardaleasing

Si tratta di un percorso di formazione e ricerca a carattere internazionale della durata di tre anni, realizzato assieme all’Università di Bordeaux. Banco di Sardegna e Sardaleasing (Gruppo BPER) finanzieranno due borse di dottorato di importo pari a 65mila euro ciascuna. L’Università di Sassari si impegna a finanziare altre due borse e a garantire il regolare svolgimento del corso dal punto di vista amministrativo e didattico.





Le tematiche di ricerca che saranno affrontate riguardano il management delle istituzioni finanziarie e creditizie, delle imprese di servizi e dell’industria del terzo settore. Più in dettaglio, le stesse potranno riguardare data analytics e machine learning, analisi di sostenibilità ambientale, sviluppo di piani di marketing nei servizi, pianificazione finanziaria e strategie di finanziamento aziendali, performance budgeting, valutazione delle performance delle pubbliche amministrazioni.





Il programma di dottorato di ricerca non sarà finalizzato unicamente alla ricerca accademica e pertanto i dottorandi avranno l’opportunità di rafforzare competenze specifiche, o “hard skills”, così come competenze trasversali (dette anche “soft skills”), legate al problem solving, al project management, alla ricerca e sviluppo, alla gestione del rischio e della proprietà intellettuale. L’ammissione al Dottorato avverrà sulla base di selezione a evidenza pubblica.





Questa convenzione corrisponde pienamente allo spirito di collaborazione che deve animare le istituzioni impegnate nella ricerca e nell’istruzione ai più alti livelli, come l’università, e i principali attori economici e industriali, al servizio del territorio. Una maggiore connessione tra università e aziende è un obiettivo importantissimo per lo sviluppo economico della Sardegna.





Questa azione non è isolata, poiché l’Università di Sassari e il Banco di Sardegna (già impegnato per il mondo della scuola) collaborano da tempo nella Start Cup Sardegna, competizione finalizzata all’innovazione. Al momento della firma erano presenti inoltre il Direttore della Scuola di Dottorato dell’Università di Sassari, prof. Antonello Cannas, il Coordinatore del Corso di Dottorato in Economia, Management e Metodi quantitativi per l’analisi dei dati, prof. Dimitri Paolini, e il Prorettore vicario dell'Ateneo prof. Luca Deidda.

Il Magnifico Rettore dell’Università di Sassari Massimo Carpinelli, il Direttore generale del Banco di Sardegna Giuseppe Cuccurese e il Presidente della Sardaleasing, Giacomo Spissu, hanno firmato nella Direzione generale del Banco una convenzione con la Scuola di Dottorato di ricerca dell’Università di Sassari. L’intesa impegna i tre partner a collaborare al progetto formativo del corso di dottorato di ricerca in “Economia, Management e Metodi quantitativi per l’analisi dei dati”, attivato nell’anno accademico 2020/2021 (36° ciclo).