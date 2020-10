Sassari: un progetto europeo sulla comunicazione per i giovani

Nell’ambito del progetto saranno selezionati 20 studenti e 15 Neet (Not in Education, Employment or Training, cioè le persone, soprattutto giovani, che non cercano un lavoro né studiano) di età compresa tra i 15 e 30 anni. ArEuRadio? ha avuto inizio ai primi di luglio, con la firma della convenzione da parte del Comune e a partire dal quel momento è stata data la disponibilità per l'utilizzo di alcuni spazi e attrezzature del centro servizi Giovani Santa Caterina; i ragazzi del gruppo hanno iniziato a predisporre la piattaforma WordPress che sarà il contenitore attraverso il quale si darà vita al progetto.





I primi di maggio sono stati contattati tutti gli istituti superiori della città e alcuni, in particolare, si sono mostrati entusiasti a partecipare alla realizzazione del progetto. L'obiettivo generale è quello di migliorare la comunicazione sulle opportunità nazionali ed europee rivolte ai giovani, mentre l'obiettivo specifico è quello di favorire la partecipazione e la cittadinanza attiva. Al fine di coinvolgere i ragazzi in maniera consapevole, a breve sarà diffuso un avviso a cui potranno aderire gli studenti delle scuole coinvolte e i giovani che non sono inseriti in circuiti formativi o lavorativi, che siano interessati a far parte del gruppo e vogliano imparare come si lavora in una web radio e come si gestisce un blog.





Per partecipare non è necessario possedere competenze specifiche, è sufficiente avere la voglia di mettersi in gioco. Il progetto si concluderà a luglio 2021. Al termine, i partecipanti otterranno uno Youth Pass, cioè un certificato europeo che ha l’obiettivo di attestare le competenze acquisite e spendibili nel proprio percorso di vita. Tutte le informazioni per aderire saranno pubblicate sul sito dell’Informagiovani/Eurodesk del Comune di Sassari. È già possibile contattare l’Informagiovani del Comune di Sassari/Agenzia Locale Eurodesk dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, ai numeri 079279715 o 800.327171 o via mail a informagiovani@comune.sassari.it

L’Informagiovani del Comune di Sassari – Agenzia Locale Eurodesk promuove il progetto europeo “ArEuRadio?”, presentato lo scorso ottobre dall’Amministrazione e finanziato dal programma “Corpo Europeo di Solidarietà”. L’idea è stata presentata da un gruppo informale di giovani con diverse competenze in materia di comunicazione, social media management e progettazione europea per cercare di rispondere all’urgente bisogno di nuovo tipo di canale dei giovani per i giovani, in grado di informarli e orientarli sulle importanti opportunità che l’Unione Europea offre loro.