Dinamo Banco Sardegna: prosegue la collaborazione scientifica con la PharmaNutra

Nel tempo, infatti, si è sviluppata una vera e propria collaborazione scientifica con il Medical Dinamo Lab, lo staff medico, fisico e fisioterapico biancoblu, che può contare sull’efficacia dei prodotti PharmaNutra per rispondere alle più svariate esigenze fisiche e atletiche della squadra di coach Gianmarco Pozzecco. L’impegno di PharmaNutra nello sport è ormai noto al grande pubblico. Con il marchio Cetilar®, una linea di prodotti per il benessere di muscoli e articolazioni, l’azienda è infatti presente in diverse discipline sportive.





A partire dal calcio, dove è main sponsor del Parma in Serie A e del Pisa in Serie B; nel motorsport, con la scuderia Cetilar Racing, impegnata nel Mondiale Endurance FIA WEC; nella vela, grazie alla Squadra Olimpica FIV e la celebre regata 151 Miglia-Trofeo Cetilar; nel running con l’organizzazione di maratone ed eventi podistici; nel golf con il livornese Tommaso Perrino, per non dimenticare poi l’impegno nelle discipline paralimpiche con il team Obiettivo 3 di Alex Zanardi.





Inoltre, l’azienda negli ultimi anni si è fatta promotrice di un progetto dedicato al supporto di giovani promesse dello sport nella loro crescita atletica, professionale e umana. Ma ai traguardi sportivi di PharmaNutra si aggiungono anche quelli scientifici: nel 2020 infatti la linea Cetilar® ha ottenuto la certificazione Play Sure Doping Free, concessa dall’associazione no profit No Doping Life in collaborazione tecnica con Bureau Veritas Italia.





Il bollino Play Sure Doping Free certifica, tramite un riconoscimento ufficiale e una corretta informazione, la qualità di prodotti privi di ogni sostanza considerata potenzialmente dopante non solo per gli atleti professionisti, ma anche per tutti gli sportivi che desiderano operare scelte consapevoli per la propria salute ed evitare sostanze proibite.





Fondata nel 2003 a Pisa, PharmaNutra è un’azienda che sviluppa complementi nutrizionali unici e dispositivi medici innovativi, curando l’intero processo produttivo, dalle materie prime al prodotto finito. Il Gruppo distribuisce e vende in Italia e all’estero: in Italia, l’attività di vendita è svolta attraverso una rete di 180 Informatori Scientifico Commerciali a servizio della classe medica, dedicati anche alla commercializzazione in esclusiva dei prodotti Pharmanutra alle farmacie di tutto il territorio nazionale; la vendita all’estero è garantita in oltre 70 Paesi attraverso 35 partner selezionati tra le migliori aziende farmaceutiche.





PharmaNutra è leader nella produzione di complementi nutrizionali a base ferro con il marchio SiderAL, dove vanta importanti brevetti sulla Tecnologia Sucrosomiale®. Nel corso degli anni il Gruppo ha sviluppato una precisa strategia nella gestione e produzione della proprietà intellettuale, fondata sulla gestione integrata di tutte le componenti: materie prime proprietarie, brevetti, marchi ed evidenze cliniche.

