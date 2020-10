Università di Sassari: la favola vera "Dell'Isola degli studenti"

Per via delle normative anti-Covid, saranno ammesse in aula magna al massimo 50 persone, ma l’evento potrà essere seguito in diretta streaming sul sito dell’ateneo www.uniss.it. Si parlerà delle politiche sul diritto allo studio degli ultimi anni all’interno della regione Sardegna.





Il volume, edito da Carlo Delfino, affronta il tema delle possibilità offerte dal sistema dell’istruzione ai “capaci e meritevoli ma privi di mezzi” per l’accesso e la frequenza dell’Università, e i risultati ottenuti in Sardegna sulle graduatorie delle Borse di studio (idonei, beneficiari, non beneficiari, etc); vengono inoltre trattate le prospettive del diritto allo studio nell’Isola, verso la costruzione di quello che è stato definito “il continente sperimentale del diritto allo studio”.





Roberto Deriu è consigliere regionale, mentre Francesco Pitirra è stato consigliere d'amministrazione dell’Ersu di Cagliari e già primo e unico (al momento) Consigliere nazionale degli studenti universitari eletto nel CNSU dagli studenti dell’isola.

Martedì 13 ottobre alle 15.30, l’Aula Magna dell’ateneo di Sassari in piazza Università ospiterà la presentazione del libro “L’isola degli studenti. Una favola vera”, a cura di Roberto Deriu e Francesco Pitirra. Oltre agli autori, interverranno i candidati alla carica di Rettore dell’Università di Sassari.