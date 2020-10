Cento piazzole per camper e caravan: proposta della Lega

“La proposta di legge (che modifica l’articolo 21 della legge regionale 17/2017 ndr) si prefigge l'obiettivo di incentivare la realizzazione di aree di sosta attrezzate da destinare al turismo itinerante in autocaravan, normando la gestione e i servizi necessari come la raccolta dei rifiuti solidi, scarico dei reflui, acqua potabile, energia elettrica, illuminazione e servizi igienici”, ha detto la prima firmataria. “Questa forma di turismo, che in era Covid risulta privilegiata, vale in Italia 2,9 miliardi di euro.





Il nostro obiettivo è l’uno per cento, cioè 29 milioni di euro che andrebbero a incrementare soprattutto il turismo nelle zone interne della Sardegna”. Favorevole anche il sindaco di Seulo, Enrico Murgia, intervenuto al telefono: “Quest’anno abbiamo avuto 10 mila visitatori a Sa Stiddiosa, un record per questo sito sul Flumendosa. Se avessimo a disposizione un’area camper attrezzata potremmo incrementare ulteriormente questo dato. E lo stesso discorso vale per decine e decine di comuni delle zone interne della Sardegna a rischio di spopolamento”.





Per Michele Cossa (Riformatori) “questa proposta di legge raccoglie un’esigenza davvero sentita e l’idea di sostenere direttamente i Comuni interessati è vincente. C’è da aggiungere che si sta sviluppando in questi mesi il turismo interno: a causa del Covid mote famiglie stanno scoprendo la loro isola”. “Spero che il Consiglio approvi velocemente questo testo perché rappresenta una misura concreta per l’economia locale e da più parti mi è stata caldeggiata”, ha detto Roberto Caredda (Misto).

Lo prevede la proposta di legge a firma di Sara Canu ( Lega ) presentata stamane in consiglio regionale, presenti i rappresentanti dei Club dei camperisti sardi. L'iniziativa politica prevede la dotazione di tre milioni di euro destinati ai Comuni per realizzare le piazzole di sosta per i camper e i caravan con l’obiettivo di incrementare questa forma di turismo in Sardegna.