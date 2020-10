La polemica sullo scambio di materiale didattico tra studenti

Considerato che il presunto comportamento del docente è stato reso possibile dalla mancanza -alla data dell’azione- di direttive ministeriali e di linee-guida chiare e univoche o , piuttosto, di interpretazioni fin troppo restrittive e soggettive emanate dai singoli istituti o circoli scolastici . Il 10 ottobre la responsabile del dicastero dell’istruzione, On. Prof. Lucia Azzolina, riconfermando il parere del CTS, ha dichiarato che “lo scambio di materiale tra alunni e docenti è permesso, purché si applichino le norme sanitarie vigenti, e che venga utilizzato il “Buon senso".





Il coordinamento regionale dei presidenti di Circolo e d'istituto, facendo proprie le parole della Ministra, chiede e si auspica che il “Buon senso” venga realmente adottato come parola chiave nelle azioni di ogni singolo elemento del mondo scolastico (dai dirigenti scolastici nell’elaborazione dei PTOF e delle varie direttive interne, ai docenti nella loro applicazione caso per caso, ai genitori per una più attenta e fattiva collaborazione, agli studenti), per mettere fine a simili episodi a tutela della fragilità emotiva e psicologica dei nostri figli. La scuola - conclude il coordinamento - sta vivendo un periodo di vera e propria rivoluzione. L’intesa, la cooperazione, la fusione tra le varie componenti è la linfa vitale per superare questo momento particolarmente problematico."

Il coordinamento dei Presidenti di Consiglio di Circolo e d'Istituto della Regione Sardegna ha diffuso una nota nella quale interviene a proposito di una vicenda della quale si è occupata la stampa nazionale "In riferimento alla notizia pubblicata in data 7 ottobre 2020 ,- si legge nel documento - in cui uno studente di una scuola primaria di Sassari non ha potuto seguire le lezioni per aver dimenticato a casa il suo materiale didattico, che è stata ripresa e pubblicata da tutta la stampa nazionale, con un impatto mediatico di notevole importanza.