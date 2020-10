Attualità Alghero: un successo il 10% di sconto per gli anziani della Coop

Sono diverse centinaia gli over 70 che hanno adottato il lunedì come la giornata giusta per fare la spesa. A stimolare questa sorta di appuntamento all'inizio della settimana contribuisce in maniera determinante l'offerta della catena dei supermercati Coop ad Alghero e Uri che proprio il lunedì, e ormai da un paio di settimane, ha deciso di praticare il 10 per cento di sconto sull'acquisto delle merci esposte a coloro che hanno superato i 70 anni di età. Dallo sconto sono esclusi i superalcolici e i prodotti già oggetto di offerta. L'agevolazione si può ottenere presentando alla cassa la propria carta di identità.