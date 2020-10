Alghero: il Comune "prova" a rimuovere il relitto della Maddalenetta

Una immagine brutta, indubbiamente negativa, visto che in questo lungo periodo non si è riusciti a rimuovere quel relitto. Un pessimo segno di inefficienza anche a livello di interventi operativi di tipo istituzionale. Ora l'amministrazione in carica, assessorato all'ambiente, sta cercando di affrontare il problema della rimozione del relitto.





Sono in corso interlocuzioni a vari livelli e non viene esclusa la possibilità di poter contare su alcuni mezzi che saranno impegnati nelle operazioni di dragaggio del porto di Fertilia. Una ipotesi che viene accreditata di buona credibilità e che nei prossimi giorni dovrebbe concretizzarsi con la rimozione del relitto. I costi dovrebbero essere addebitati al proprietario dell'imbarcazione.

Dal marzo del 2008 è entrata a far parte delle " cartoline " del golfo di Alghero, in particolare quelle che raffigurano l'isolotto della Maddalenetta dove la barca a vela ha fatto naufragio trovando sugli scogli una sorta di ormeggio che va avanti ormai da oltre 12 anni.