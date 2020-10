Un anno di studi all'estero: opportunità per gli studenti

Australia, Canada e Nuova Zelanda sono i paesi di cui si parlerà nei WEP Talks, i percorso di formazione gratuiti per chi sta programmando di partire per una di queste mete, costituiti da una serie di incontri online strutturati ad hoc per soddisfare curiosità e dubbi da parte dei futuri partenti. Anno scolastico in Australia: martedì 13 ottobre, 21.00 – 22.00 :OSPITE: rappresentante di WEP Australia-Link iscrizione: https://tockify.com/wep.it/detail/35/1602615600000.





Anno scolastico in Canada: mercoledì 14 ottobre, 18.00 – 19.00 :Link iscrizione: https://tockify.com/wep.it/detail/36/1602691200000- Anno scolastico in Nuova Zelanda: mercoledì 21 ottobre, 17.00 – 18.00 -OSPITE: Olga Elli di Education New Zealand e l’Ambasciatore neozelandese-Link iscrizione: https://tockify.com/wep.it/detail/37/1603292400000





Il calendario completo degli appuntamenti è consultabile al link: https://www.wep.it/wep-talks WEP è il principale fornitore per gli studenti ITACA, bando erogato dall’INPS che assegna una borsa di studio a figli di dipendenti e pensionati pubblici che vogliono frequentare un periodo scolastico all’estero.

Viaggiare per crescere e scoprire nuovi mondi e nuove abitudini. Chiudere la valigia e partire per andare a studiare in un altro paese, per condividere la propria conoscenza con un’altra cultura. Questo è il programma High School di WEP – organizzazione internazionale che promuove scambi linguistici ed educativi per i ragazzi – che permette agli studenti del quarto anno di scuola superiore di frequentare un anno scolastico all’estero.