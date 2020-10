I malloreddus al sugo per lo stabilizzatore dei droni - Da Alghero il video per il gigante cinese

L’azienda cinese ha commissionato ad Angelo la realizzazione un video di lancio in cui il nuovo stabilizzatore OM4 venisse utilizzato per riprendere le fasi di preparazione di un piatto tipico della cucina italiana. La scelta è andata su una ricetta della tradizione sarda: i malloreddus al sugo, accompagnati da altri prodotti tipici della regione come olio e vino. L’idea di utilizzare questo piatto ha trovato in perfetto accordo DJI e Angelo Meloni, da sempre molto attento a promuovere le bellezze e le tradizioni della sua isola. Il video è stato ambientato ad Alghero e ha visto il coinvolgimento diretto della nonna di Angelo in uno sketch molto simpatico e divertente.





A proposito del rapporto con DJI, Angelo racconta: «Sono stato contattato dall’azienda a luglio, DJI aveva in mente un video che mostrasse come una signora anziana potesse spiegare la preparazione di un piatto tipico in maniera semplice, con un video girato con il nuovo DJI OM4. D’accordo con l’azienda abbiamo optato per uno scenario domestico e un montaggio veloce, dinamico, abbinato a una musica classica come quella della William Tell Ouverture di Gioacchino Rossini, per creare un mix tra tradizione e modernità.





Il risultato è piaciuto molto, DJI ha espresso grande soddisfazione e questo mi rende particolarmente soddisfatto e felice». Il lavoro è stato pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale di DJI - seguita da circa 4,8 milioni di persone - e sui canali Instagram e YouTube dell’azienda, registrando da subito un ottimo riscontro legato all’alta qualità del prodotto. L’azienda ha inoltre deciso fin da subito di inserire i sottotitoli in lingua cinese, per promuoverlo al meglio anche a livello locale, con un’immediata ricaduta sull’immaginario legato all’Italia e alla Sardegna.





La collaborazione con DJI non è la prima con una grande azienda: Angelo lavora infatti stabilmente con un altro gigante del mercato come Sony e negli ultimi anni ha avuto occasione di produrre contenuti video per aziende come Joby, Manfrotto, Lowepro, Insta360 e Boosted Boards, brand internazionali con un’alta audience, che hanno rilanciato i video realizzati ad Alghero e in Sardegna proponendoli al proprio pubblico.

La scelta del videomaker è andata su Angelo Meloni, professionista residente ad Alghero, in Sardegna, molto popolare su Instagram dove il suo account Basso2012, con i suoi frequenti vlog dedicati in particolare a viaggi e promozione di prodotti tecnologici ed esperienze legate al turismo, è seguito da quasi 50.000 persone.