Sanità sassarese: budget esaurito si pagano le analisi

A causa della limitazione dell’attività degli ospedali e dei poliambulatori pubblici durante il lockdown i laboratori hanno incrementato in modo esponenziale le prestazioni, arrivando velocemente ad esaurire il budget previsto dalle convenzioni. “Di sicuro non vi sono responsabilità dell’ATS. Ma occorre uno sforzo ulteriore per incrementare le risorse dei laboratori privati e garantire ai sardi la possibilità di fare analisi e accedere alle prestazioni sanitarie conseguenti”.





Secondo l’esponente politico non è possibile pensare che i laboratori privati possano sulle loro spalle sostenere i costi del personale, dei reagenti e della gestione complessiva delle strutture senza un sostegno pubblico. “Sappiamo che l’ATS sta lavorando per tentare di risolvere la pesante carenza. Auspichiamo che nell’interesse dei sardi la soluzione possa essere individuata celermente –chiude Marco Tedde-.”

“E’ profondamente ingiusto che i pazienti sardi debbano pagare di tasca propria le analisi fatte presso i laboratori privati convenzionati. Specie in questo momento di crisi economica che affligge le famiglie.” Così l’ex sindaco di Alghero Marco Tedde commenta l’esaurimento del budget a disposizione dei laboratori privati sardi convenzionati che li costringe a far pagare le analisi.