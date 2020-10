Diritti umani: iniziativa a Nuoro

. Non possiamo sperare di creare una società più giusta e solidale senza conoscere le basi su cui si poggia qualsiasi concetto di giustizia sociale. Porteremo il libretto in tutti i negozi di Nuoro – prosegue la volontaria – per raggiungere la maggior parte dei cittadini e fagli scoprire il valore universale di questi principi”. Non c’è dubbio che il cammino da percorrere affinchè, come scriveva il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard: “i Diritti Umani siano resi una realtà e non un sogno idealistico” sia ancora lungo e pieno di insidie.





Troppi gli interessi di parte che prendono il sopravvento: problemi personali, di carattere politico ed economico o, peggio, di potere e controllo delle persone, prevalgono sul riconoscimento dei diritti inalienabili sanciti dal documento delle Nazioni Unite. È un dovere dei singoli cittadini, delle parti sociali e delle Istituzioni adoperarsi per farli conoscere e rispettare, perché non ci sarà giustizia nel mondo finchè ogni essere umano non avrà riconosciuti questi Diritti. Ognuno di noi ha la responsabilità che questo sogno diventi realtà. Info: www.unitiperidirittiumani.it

Con lo spirito deciso e combattivo che li contraddistingue, le volontarie di Uniti per i Diritti Umani e della Chiesa di Scientology nella serata di lunedì 5 ottobre hanno distribuito centinaia di libretti contenenti i 30 articoli della Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite. “Intendiamo continuare nella campagna di informazione iniziata qualche settimana fa – ha dichiarato Silvia, responsabile del gruppo dei volontari nuoresi – perché ci siamo resi conto che in tantissimi non conoscono la maggior parte degli articoli contenuti nella Dichiarazione dei Diritti Umani