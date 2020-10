Tempi certi per l’adeguamento della 125

Per quanto riguarda il lotto Tertenia-Tortolì (quarto lotto, secondo stralcio) è prevista la firma del contratto con l’impresa entro il mese di ottobre, per procedere con la ripresa lavori entro l’anno. Sono invece già all’80% i lavori nel tratto Tertenia-San Priamo (primo lotto, primo stralcio). Buone notizie, sempre sul fronte dei tempi, arrivano anche per quanto riguarda il secondo tratto Tertenia-San Priamo (primo lotto, secondo stralcio), con la conclusione del progetto definitivo: sono state infatti completate le indagini, è stato individuato il tracciato che sarà inviato al Ministero affinché valuti la geometria e all’inizio del prossimo anno è prevista la Conferenza dei servizi.





“Abbiamo sollecitato l’incontro affinché i sindaci potessero avere certezza della realizzazione delle opere e dei tempi. I cronoprogrammi sulle strade in Sardegna stanno subendo una importante accelerazione e l’incontro sulla 125- sottolinea l'assessor Roberto Frongia - ne è una conferma. La necessità di ripristinare le condizioni di sicurezza dell’Orientale Sarda, troppo spesso caratterizzata da incidenti stradali gravissimi, rappresenta un obiettivo primario che con determinazione stiamo cercando di raggiungere”

Si è tenuto nella sede dell’Assessorato dei Lavori Pubblici l’incontro tra Anas - che ha fornito tutte le informazioni in merito all’articolato iter progettuale e autorizzativo che interessa un’arteria strategica per i collegamenti nell’Isola - e i Comuni dell'Ogliastra. Al centro dell’incontro a cui hanno partecipato i sindaci di Lanusei, Elini, Tortolì e Barisardo, due lotti ritenuti strategici per il territorio ogliastrino: il lotto Tertenia-Tortolì e il lotto Tertenia-San Priamo.