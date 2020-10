Alghero: procede l'iter del Ponte Serra - Incontro con i rappresentanti del Consorzio

Il Consorzio, che ha voluto esprimere una formale e ferma presa di distanze dalle modalità di protesta di questi giorni, dagli insulti e dai metodi intimidatori adottati nei confronti dell’Amministrazione comunale, pur condividendone le ragioni delle rimostranze di alcuni, ha richiesto e ottenuto una ininterrotta interlocuzione già dall’insediamento dell’Amministrazione Conoci e continua precisa e puntuale in merito allo stato dei lavori del Ponte Serra e sulle opere nelle strade alternative.





Intanto da lunedì iniziano i lavori di sistemazione della strada che da Tanca Farrà conduce alla zona del Ponte Serra, per consentire agli utenti di transitare in sicurezza quotidianamente. Con il Consorzio si è inoltre concordato che gli interventi di sistemazione, specie nel periodo invernale, saranno più frequenti. Intanto procede l’iter dell’appalto per la ristrutturazione completa del Ponte. C’è il progetto definitivo e il prossimo 16 ottobre si terrà la Conferenza di servizi decisoria per l’approvazione del progetto da parte di tutti gli enti coinvolti. Immediatamente dopo, l’elaborato andrà in Giunta per il passaggio conclusivo prima del bando di gara.





Per l’opera sono disponibili 628 mila euro, una cifra consistente che consentirà di mettere definitivamente fine alle problematiche ristrutturazione completa e messa in sicurezza della struttura lasciata colpevolmente senza manutenzione per troppi anni.





Il Consorzio, che fin dalla chiusura del Ponte Serra dialoga costantemente con l’Amministrazione, ha concordato già dall’incontro precedente del 21 settembre con l’Assessore Peru e il Dirigente del settore Opere Pubbliche un cronoprogramma di attività che verranno condivise ad ogni tappa intermedia, così come sta avvenendo. Piena disponibilità dell’Amministrazione e piena collaborazione del Consorzio che comunque incalza l’Amministrazione e vigila sulle procedura per il raggiungimento degli obbiettivi che tutti auspicano.

L’Amministrazione dialoga con i residenti del Consorzio Figuruia, rappresentati ieri a Porta Terra dai componenti del Direttivo e dal Presidente Satta. Il Consorzio che comprende circa 80 nuclei residenti nella zona compresa tra il Ponte Serra e Mamuntanas è l’interlocutore principale e rappresentativo nei confronti del quale l’Amministrazione comunale è tenuta a rapportarsi nel pieno rispetto dei rispettivi ruoli.