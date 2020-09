Firmato il protocollo d'intesa tra Ierfop e Focus Europe

L'accordo stipulato tra IERFOP e FOCUS EUROPE ha tra i principali obbiettivi quelli di potersi avvalere di una rete organizzativa a Bruxelles per organizzare nel corso di quest'anno e nel 2021, 3 attività di formazione sulle tematiche della Formazione come motore di Inclusione dei Disabili dell'Unione Europea, partecipare con proposte progettuali in linea con le politiche della Commissione Europea con partner internazionali a progetti europei a finanziamento diretto all'interno delle misure “Erasmus+” ed “Europa per i cittadini”. "FOCUS EUROPE e IERFOP – dichiara Efisio De Muru, Consigliere d’Amministrazione di FOCUS EUROPE - hanno sottoscritto un accordo che porterà alla nascita di progetti finanziabili dalla Comunità Europea in diversi ambiti.





La nostra Associazione si avvarrà così della storia e della competenza di un ente di formazione di eccellenza, tutto ciò a vantaggio dei cittadini italiani ed europei disabili e più fragili." Focus Europe è un'associazione tra le più attive nel sostenere il processo di sviluppo degli enti locali nell'approccio e nel dialogo con le istituzioni comunitarie, nazionali e regionali nella promozione della progettazione comunitaria, formazione e informazione. Inoltre si propone di alimentare reti di cooperazione tra istituzioni dell'Europa comunitaria e dei paesi terzi ricoprendo il ruolo di capofila con partner in numerosi progetti all'interno dei programmi a finanziamento diretto dell'Unione Europea.





Lo IERFOP oltre alla sua storica mission, vuole ampliare le proprie attività nel campo della progettazione nel Vecchio Continente e della partecipazione a proposte a finanziamento diretto della commissione europea, promuovere la formazione del proprio personale e dei soggetti di volta in volta individuati e in quest'ottica è fondamentale il supporto dell'associazione Focus Europe.





“La collaborazione con Focus Europe – conclude Roberto Pili - rappresenta un tassello chiave nel nostro percorso di diffusione della cultura dell’inclusione e della partecipazione delle persone con disabilità. E' un passo molto importante perché ci consentirà di rafforzare i collegamenti e le collaborazioni internazionali, consolidare la nostra posizione nella partecipazione a progetti comunitari e ancora approfondire gli studi cross-nazionali sulla diffusione ed efficacia dei processi inclusivi".

L'Istituto Europeo Ricerca Formazione Orientamento Professionale Onlus (Ierfop) potenzia i suoi rapporti internazionali con la firma di una convenzione con l'Associazione FOCUS EUROPE - Laboratorio Progettuale per l’integrazione Europea. E' stato siglato presso la sede direzionale di Cagliari, da Roberto Pili, Presidente IERFOP e da Efisio De Muru, Consigliere dell'Associazione con sede a Bruxelles, il protocollo d’intesa finalizzato a una serie di importanti iniziative che prenderanno il via nei prossimi mesi.