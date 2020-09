Oristano: la graduatoria degli operatori sanitari è da prorogare

Basta alle manovre sottobanco, si invece alla trasparenza” dichiara combattiva la Segretaria territoriale dell’FSI-USAE Mariangela Campus. “Abbiamo inviato una lettera urgente al Presidente della Regione Solinas, al Presidente del Consiglio Regionale, On. Pais, all’Assessore alla Sanità Nieddu, al Presidente della Commissione Sanità Gallus e agli Onorevoli. componenti della Commissione regionale Sanità, affinché si scorra la graduatoria dell’ex ASL n.5 di Oristano del 2017, e contestualmente la stessa venga prorogata di un anno visto che è in scadenza il prossimo 30/09/2020”.





La richiesta è motivata per: • fronteggiare la grave carenza del personale OSS, • ridurre l’utilizzo di personale delle agenzie interinale, • conseguire un efficace contenimento della spesa sanitaria, • consentire un efficiente impiego nelle aziende sanitarie degli idonei dell’unica graduatoria esistente in Sardegna. “La proroga deve avvenire in tempi brevi, gli idonei infatti sono tutti già in servizio ed occupano i posti vacanti: in totale non saranno più di 80 persone. Sarebbe pazzesco mettere in mezzo ad una strada degli onesti lavoratori, padri e madri di famiglia”, conclude la Segretaria territoriale dell’FSI-USAE Mariangela Campus.

“Sarebbe quantomeno strano se non assurdo che l’unica graduatoria presente in Sardegna di OSS che regolarmente hanno passato una selezione pubblica, non venisse prorogata, è certamente sbagliato oltreché ingiusto. Ci batteremo in ogni sede affinché onesti lavoratori non vengano defraudati dei loro diritti , conquistati a seguito di faticose e complesse selezioni pubbliche.