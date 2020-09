Attualità Da mercoledì si riunisce il consiglio regionale

Il Consiglio regionale della Sardegna è convocato per mercoledì 30 settembre alle 16.30 e giovedì 1 ottobre, alle 10.30, in seduta statutaria. Gli argomenti all’ordine del giorno sono la mozione n. 318 (Cossa e più) sul riconoscimento da parte dell’Unesco del paesaggio culturale della Sardegna e la definizione del suo territorio quale “museo aperto” e il disegno di legge n. 167 (Giunta regionale) per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Ulteriori integrazioni degli argomenti all’attenzione dell’Assemblea potrebbero essere definiti nella riunione della conferenza dei capigruppo in programma domani, martedì 29 settembre, alle 13.