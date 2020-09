Attualità Tempio: comincia la campagna elettorale

Lunedì 28 settembre alle ore 18.30 il primo appuntamento pubblico per i sedici candidati e per il capolista Giannetto Addis. Il Cinema Giordo, in Via Asilo 2 a Tempio Pausania, sarà òla sede dell'inizio della campagna elettorale. Sarà presente L’Assessore Regionale Andrea Biancareddu. Gianni Addis, candidato alla carica di Sindaco, presenterà il programma della lista civica Tempio Tradizione e Futuro.