Coordinamento dei presidi: nessuno studente resti a terra - Lettera aperta a Regione e Arst

Nella nota il coordinamento riferisce di "seguire con attenzione gli sviluppi connessi alla riapertura delle scuole e di essere seriamente preoccupato per le lamentele espresse dalle studentesse e dagli studenti pendolari, che si sono visti negare il diritto costituzionale di poter partecipare “in presenza” alle lezioni, per la carenza dei mezzi di trasporto e per il numero di corse insufficienti da e per la scuola. Maggiormente colpiti sono gli studenti che presentano fragilità- si legge nel documento - la limitatezza di mezzi adatti è ancor più sentita.





Pur apprezzando il lavoro svolto in queste ultime ore, che si spera sia solo l’inizio di un progetto che si concretizzi per tutto l’anno scolastico , Il coordinamento chiede che l’Amministrazione regionale, gli enti locali, le società di trasporti pubbliche e private, si impegnino e adottino tutte le iniziative per risolvere celermente e definitivamente il problema perché “nessuno studente resti a terra”.





Tutto ciò affinché l'immenso lavoro svolto con grande senso del dovere, spirito di sacrificio e responsabilità da parte di tutto il personale scolastico - dai dirigenti scolastici ai docenti, dai genitori agli stessi alunni - per la riapertura in sicurezza delle scuola, non venga vanificato."

Il Coordinamento dei Presidenti di Consiglio di Istituto della Sardegna, si rivolge al presidente della Regione Solinas, all'assessore alla sanità Nieddu, a quello ai Trasporti Todde e al collega dell'istruzione Biancareddu, non dimenticando l'amministratore unico dell'Arst Neroni, con una preghiera: "Nessuno studente resti a terra".