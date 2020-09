Attualità Sardegna Ricerche: il progetto tessuti intelligenti coinvolge 13 aziende sarde

Lunedì 28 settembre, a partire dalle 9:30, si svolgerà online l'evento conclusivo del progetto cluster AI-Textiles, finanziato da Sardegna Ricerche e condotto dal PRA Lab (Pattern Recognition and Application Lab) dell'Università di Cagliari, con il coinvolgimento attivo di tredici aziende del territorio.



Il termine "tessuti intelligenti", o e-textiles, indica tutti quei tessuti che incorporano dispositivi elettronici che permettono di rilevare delle condizioni ambientali o fisiologiche (temperatura, umidità, battito cardiaco, ecc.), analizzare i dati ottenuti e di reagire di conseguenza. Il progetto è nato con l'obiettivo di fornire alle aziende aderenti competenze specifiche e avanzate nell'ambito dei tessuti intelligenti e delle tecnologie legate all'intelligenza artificiale, a partire dalle quali sviluppare poi idee, soluzioni e prodotti innovativi in risposta alle crescenti richieste del mercato.



Durante l'evento saranno presentati i risultati finali del progetto, con un focus sulle potenziali ricadute sul mercato. In particolare sarà presentato il prototipo di un’applicazione dedicata al settore dei simulatori di guida, in cui i dati rilevati dai sensori collocati sul sedile e sul casco vengono processati dall’intelligenza artificiale per restituire un “feedback” quanto più realistico in fase di simulazione. Uno sviluppo ulteriore potrebbe portare alla sua applicazione nel campo della sicurezza stradale.



Le relazioni saranno svolte dai ricercatori impegnati nel progetto, guidati dal responsabile scientifico, Fabio Roli. Seguiranno gli interventi dei rappresentanti delle imprese coinvolte. Per Sardegna Ricerche parteciperà la responsabile dei progetti cluster Sabrina Orrù. AI-Textiles è un progetto finanziato da Sardegna Ricerche, con fondi POR FESR Sardegna 2014-2020 - Asse prioritario I “Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione”.



L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma BlueJeans, all’indirizzo https://bluejeans.com/318105751. Il programma e tutta la documentazione del progetto sono disponibili sul sito di Sardegna Ricerche (www.sardegnaricerche.it) e su quello del progetto (https://ai-textiles.diee.unica.it).