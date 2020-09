È stato inaugurato ad Ales il nuovo Centro per l’Impiego

“Il Centro di Ales – ha dichiarato l’assessore Zedda – è la testimonianza dell’attenzione posta dalla Regione per le aree interne dell’Isola, dove la crisi occupazionale è incrementata del 50 per cento a causa della pandemia sanitaria in corso. L’apertura di questi spazi – ha aggiunto Zedda - ha l’obiettivo di essere considerata un punto di riferimento per tutti gli inoccupati della zona ma anche un sostegno importante per le aziende che dovranno relazionarsi con i possibili candidati al lavoro”.





La sede di Ales rientra nella mission delle politiche attive della Regione attraverso il programma di attivazione dei servizi a favore di cittadini e imprese grazie a figure professionali in grado di agevolare gli utenti a ricevere informazioni utili o assistenza nella consultazione delle banche dati. “L’auspicio - ha concluso l’esponente della Giunta Solinas - è che il Centro possa favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e che rappresenti soprattutto un’opportunità per dare risposte concrete a tutto il territorio dell’Oristanese”.

L'ente, che annovera in totale 17 comuni della Marmilla e del Sarcidano, trasferito nei locali della ex prefettura del paese. Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore Regionale del Lavoro, Formazione e Cooperazione Sociale, Alessandra Zedda, il direttore dell’Aspal, Agenzia per le politiche attive del lavoro, Massimo Temussi, e gli amministratori del territorio.