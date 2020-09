Nasce Loel: l'app per l'intelligenza emotiva

Attraverso un approccio ludico l’app consente di cimentarsi in giochi che aiutano la comprensione delle dinamiche insite nell’intelligenza emotiva. Il tutto racchiuso in tre sezioni: Dizionario multilingue delle emozioni; espressione delle emozioni; organizzazioni basate sull’intelligenza emotiva. L’app, scaricabile gratuitamente negli store android e apple, e disponibile in più lingue fra cui l’italiano, ha un’interfaccia accattivante e moderna che si rivolge in primo luogo alle nuove generazioni. Come detto LOEL è il risultato di un lungo e complesso ciclo di sperimentazioni, coordinato in Sardegna da Antonio Martis, che ha impegnato migliaia di persone in tutta Europa. L’obiettivo che si propone il progetto è quello di far si che LOEL possa essere utilizzato da insegnanti, formatori e da chiunque abbia a che fare con giovani e attività educative.

A conclusione di una lunga fase di sperimentazione, si completa in questa giorni lo sviluppo di LOEL l’app per cellulari finalizzata alla promozione dell’intelligenza emotiva. Come è noto l’intelligenza emotiva consiste nella capacità di gestire emozioni e comunicazioni intrapersonali, utilizzandoli correttamente in contesti sociali e lavorativi. L’app è stata sviluppata e realizzata nell’ambito del progetto internazionale “LOEL-League of Emotional Learners” a cui ha preso parte l’associazione sarda TDM 2000 accanto a partner provenienti da Spagna, Estonia, Portogallo e Regno Unito.