Diritti umani: iniziativa a Nuoro

Il 30 novembre 1981, l’Assemblea Generale ha deciso di fissare una ricorrenza per celebrare la PACE istituendo una Giornata Internazionale della Pace, ricorrenza durante la quale, così si legge nella dichiarazione ufficiale: “si invitano tutti i paesi a rispettare la cessazione delle ostilità e a commemorare la Giornata attraverso attività educative e di sensibilizzazione sul tema della pace.” Da quel giorno il 21 settembre di ogni anno si celebra questa giornata, con cerimonie, tavole rotonde, fiaccolate e marce che coinvolgono centinaia di migliaia di persone in tutto ilo mondo.





Durante una storica assemblea, nel settembre 2015, i leader mondiali di 193 nazioni riuniti nel Palazzo di Vetro, hanno adottato all’unanimità i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile che, come ha dichiarato il Segretario Generale: “sono la nostra visione condivisa di umanità e rappresentano il contratto sociale tra i leader di tutto il mondo e i loro cittadini”. Sono trascorsi 5 anni da quella assemblea e dello sviluppo sostenibile di cui si parla in quel documento storico non ne vediamo ancora la realizzazione.





Al contrario possiamo chiaramente notare il fallimento delle politiche di sviluppo che avrebbero dovuto contribuire in modo decisivo a debellare i problemi che affliggono il mondo contemporaneo come la povertà, la fame, la corruzione, la riduzione delle risorse naturali e l’ineguaglianza sociale, come era negli intenti dichiarati dai leader del tempo. Non servono occhi da esperto in politiche sociologiche per osservare questo stato di cose.





“I Diritti Umani devono essere resi una realtà e non un sogno idealistico” scriveva il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard che aveva individuato come l’inosservanza dei valori contenuti in quella Dichiarazione Universale, fosse la causa principale dei conflitti e delle diaspore tra i popoli. A distanza di 72 anni dalla loro promulgazione, ancora in tantissimi non conoscono quali siano i loro fondamentali e inalienabili Diritti, la necessità di promuoverli, farli conoscere e rispettare, è per i volontari di Uniti per i Diritti Umani un dovere dal quale nessuno può esimersi.

Non potevano mancare all’appuntamento i volontari di Uniti per i Diritti Umani e della Chiesa di Scientology, che nella serata di lunedì 21 settembre, ricorrenza della Giornata mondiale della Pace, hanno distribuito nei locali pubblici e nelle strade di Nuoro centinaia di libretti contenenti i trenta articoli della Dichiarazione Universale promulgata dalle Nazioni Unite nel 1948.