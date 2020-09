La sanità del territorio: il pubblico chiuso il privato aperto

Quindi il 17 c.m. mi sono recata al Policlinico e con grande stupore ho trovato una organizzazione perfetta ed efficiente, dal triage ( 2 infermiere professionali all'accettazione per la temperatura e compilazione del foglio d'ingresso e un infermiere che dava le giuste indicazioni per seguire il percorso di distanziamento sociale per andare all'ufficio tiket e agli ambulatori, tutti operativi . Perché racconto questo? Perché come individuo e come cittadina mi viene spontanea una domanda: perché al Policlinico di Sassari ( struttura privata convenzionata) l'assistenza e le prestazioni ambulatoriali vengono erogate con la garanzia della massima sicurezza e quelle dell'ATS sono blindate da 7 mesi?





Mi riferisco in particolare modo al Distretto di Alghero che dal mese di marzo è chiuso (vengono viste solo le urgenze) . Una domanda semplice come cittadina giusto per i dirigenti ATS, i politici regionali e per ol Sindaco di Alghero: negare agli individui l'assistenza e la cura non è anticostituzionale ? Se al Policlinico di Sassari è garantita la continuità dell'assistenza, devo pensare che il personale di una struttura privata sia immune dal covid e quello dell'ATS è a rischio contagio? O e' solo una questione di organizzazione che, evidentemente, nel pubblico manca?Allora chi dirige dovrebbe alzare le mani e farsi da parte se dopo 7 mesi non ha ancora trovato una soluzione.





Inoltre il Distretto di Alghero è senza dirigente dal 1 febbraio, forse si è aperto un contenzioso tra partiti di maggioranza e anche con ambarabaciccicoco' non si è riusciti ad oggi a fare una nomina. Nomina che tutti speriamo sia scelta per competenza e professionalità (vedi la parola Meritocrazia). I politicanti urlano tutti e inneggiano al cambiamento , ma se non si cambia la mentalità prevarranno sempre le logiche di potere e le spartizioni politiche. Mentre fuori la gente aspetta composta e disperata. Caterina Salerno, libera cittadina di Alghero.

Come premessa cito l'articolo 32 della costituzione: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, per raccontare un episodio che ha a che fare con la sanità che, a volte, poco garantisce questo diritto. Lo scorso mese di dicembre ho prenotato un esame presso il poliambulatorio di via Tempio a Sassari per ottobre 2020. Dieci giorni fa il Cup mi comunicava che l'appuntamento era stato spostato presso il Policlinico di Sassari perchè in via Tempio i servizio era sospeso.